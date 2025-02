Drama v Kopru: 52-letnik po sporu z bivšo partnerko razbil steklo na avtomobilu

Minulo soboto so imeli koprski policisti polne roke dela. V Kopru je 52-letni moški po sporu z bivšo 48-letno partnerico pristopil do njenega vozila, medtem ko je v njem sedela. Z roko je tako močno udaril po steklu na voznikovih vratih, da se je steklo razbilo.

Policisti so opravili ogled in bodo zoper 52-letnika napisali kazensko ovadbo. Prav tako bodo zoper njega napisali kazensko ovadbo za tatvino, saj oškodovanki ne želi vrniti dokumentov njenih osebnih vozil, so sporočili s PU Koper.