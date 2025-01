Drama v izolski bolnišnici! Na zdravnike se je spravil 85-letnik

Iz PU Koper so sporočili, da se je v izolski bolnišnici 85-letni moški nedostojno vedel do zdravniškega osebja. Vpil je na zdravnike, varnostnike in zatem še na policiste.

Izdali so mu plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru in zakona o zasebnem varovanju.