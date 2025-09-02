GROŽNJE

Drama v Izoli: opozorila ga je, naj ne pljuva, odgovoril ji je, da jo bo razbil

Policisti so Bolgaru izrekli globo.
Fotografija: Policisti so Bolgaru izrekli globo.
Policisti so Bolgaru izrekli globo.

V petek ob 13.24 so bili policisti napoteni v Izolo, od koder je klicala domačinka in prijavila, da je pred vhodom v njen blok močno pijana oseba, ki je ne spusti noter, kriči nanjo in pljuva.

Policisti so Bolgaru izrekli globo

Policisti so na kraju ugotovili, da je 52-letni bolgarski državljan sedel na stopnicah bloka, kjer tudi prebiva. Pri tem ga je prijaviteljica opozorila na neprimerno vedenje, nakar ji je rekel, da jo bo razbil. Policisti so mu na kraju izrekli globo.

