Drama v Izoli: mladoletnik hudo poškodoval otroka

V sredo okoli 15. ure je v Izoli prišlo do prometne nesreče, ki jo je povzročil mlajši mladoletnik. Policisti so na kraju ugotovili, da je povzročitelj vozil kolo z motorjem po intervencijski cesti in pri tem z desno ročko mopeda trčil v otroka, ki je padel po tleh in se pri tem huje telesno poškodoval.



Zoper povzročitelja prometne nesreče bo po usmeritvah državnega tožilstva podana kazenska ovadba.

