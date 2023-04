Drama v Izoli: Dejan ugrabljen v porscheju stisnil gumb za paniko (FOTO)

Januarja so v Izoli ugrabili domačina, medtem ko je bil v službi. Izolana je moški strpal v porscheja cayenne in odpeljal v neznano. Ugrabljeni je imel v žepu bunde gumb za paniko, s pritiskom nanj je alarmiral detektiva, ta pa je poklical policiste. Ugrabitelja, pomagača in ugrabljenega so tako izsledili kar med ugrabitvijo. Ko so policisti ugrabiteljevo terensko vozilo opazili prvič, jim je s prehitevanjem po levi in desni ter z vožnjo s kar 200 kilometri na uro pobegnil. Daleč od oči policistov je nato iz avtomobila izpustil prijatelja iz Srbije, nekaj dalje je iz vozila nagnal še ugrablje...