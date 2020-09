Drama v Italiji: reševali tri slovenske alpiniste

Italijanski gorski reševalci iz Rablja in reševalci finančne straže so davi rešili skupino treh slovenskih alpinistov, ki so v nedeljo zvečer obtičali v steni gore Viš v Julijskih Alpah.

Močan veter oviral reševanje

Kot poroča Primorski dnevnik, so dve ženski in moški obtičali v steni Viša približno 300 metrov pod vrhom 2507 metrov visoke Divje koze. Tja je že v nedeljo priletel reševalni helikopter, a alpinistov zaradi močnega vetra ni mogel rešiti. Reševalci so ostali v stiku z alpinisti, ki so morali noč preživeti v steni. Ker se je veter do jutra umiril, jim je uspelo izvesti reševalno akcijo. Slovenske alpiniste so dvignili v helikopter in jih prepeljali v dolino.



Od vpletenih ni bil nobeden poškodovan, po zdravniškem pregledu pa so se samostojno odpeljali domov.