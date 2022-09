V petek se je v Halozah zgodila nenavadna nesreča. V naselju Gruškovec, občini Cirkulane, je krajan padel v globel, tri metre globoko.

Pomagali so domači gasilci in ptujski reševalci. FOTO: PGD Cirkulane

Gasilci PGD Cirkulane so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči s Ptuja pri stabilizaciji poškodovanca, njegovem dvigu in prenosu do reševalnega vozila.

Odpeljali so ga v bolnišnico. Stopnja njegovih poškodb še ni znana.