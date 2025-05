Drama v gostilni v Šiški: prišlo do pretepa, slišani so bili tudi poki

Včeraj, zvečer so policisti bili obveščeni o dogodku, kjer je glede na do sedaj zbrana obvestila v enem izmed gostinskih lokalov na območju Šiške prišlo do spora med znancema, pri čemer je osumljenec oškodovanko udaril.

Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana o incidentu: »Po tem dogodku je na kraj prišlo več oseb, ki so osumljenca pričeli pretepati. V pretepu je prišlo do metanja raznih predmetov, slišani pa so bili tudi poki. Ko so se neznanci razbežali, je do oškodovanke ponovno pristopil prvo osumljeni in jo še večkrat udaril, nato pa s kraja odšel in se sam javil na policijski postaji. V dogodku sta bila oškodovanka in osumljenec lažje telesno poškodovana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka zaradi sumov kaznivega dejanja nasilništva ter povzročitve splošne nevarnosti.«

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.