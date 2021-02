Drama v gorah: šest se jih je vzpenjalo, dve sta zdrsnili po strmem pobočju (FOTO)

V gorski nesreči na Tolminskem sta se huje poškodovali dve planinki. FOTO: Miljko Lesjak, GRS Tolmin

Velika nevarnost plazov

Po tragičnem koncu tedna v gorah, ko so v plazovih v gorah umrle štiri osebe, je bilo tudi v torek dramatično. Okoli 11.30 se je po planinski poti iz Kovačič planine proti Gradu na Kolovratu vzpenjala skupina šestih planink, starih od 60 do 65 let, vse iz Zgornjega Posočja. Približno 200 metrov pod cesto na Kolovratu na 1050 metrih nadmorske višine je na zasneženi in poledeneli poti 61-letnica zdrsnila in padla ter začela drseti po strmem pobočju. Pomagati ji je želela 60-letnica, ki je hodila za njo, vendar je tudi njej zdrsnilo.Po prvih podatkih policije sta pohodnici huje poškodovani. Do obeh je uspelo priti še eni 60-letnici, druge pa so na pomoč poklicale pristojno reševalno službo.Tolminski reševalci so z dvema terenskima voziloma odhiteli na Kolovrat, nato pa so se peš spustili do kraja nesreče. Posredovalo je 13 gorskih reševalcev GRS Tolmin in policist iz Tolmina, sicer pripadnik gorske policijske enote PU Nova Gorica. Poškodovanki so oskrbeli, ju z elektromotornim vitlom potegnili v vojaški helikopter, člani dežurne ekipe GRS z Brnika pa so ju odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.Po ugotovitvah policistov pohodnice niso bile ustrezno opremljene za hojo v zimskih razmerah, saj niso imele zaščitnih čelad, cepinov in derez. Obute so imele visoke planinske čevlje in so uporabljale pohodne palice.Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) opozarja, da so v visokogorju zelo nestabilne snežne razmere in je nevarnost plazov izredno velika. Kljub številnim opozorilom se je zgodilo kar nekaj tragičnih nesreč. Planince in druge obiskovalce gora opozarjajo, da so te dni tudi v sredogorju poti zasnežene in močno poledenele, posebej še na senčnih severnih pobočjih. Ne samo dobra planinska obutev, tudi cepin in dereze naj bodo v teh dneh vedno v nahrbtniku.