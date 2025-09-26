Drama v gorah: izgubil se je 19-letnik, iskali so ga ponoči

V Julijskih Alpah se je včeraj odvila dramatična reševalna akcija. Ob 20.26 so policisti PU Nova Gorica prejeli obvestilo, da se je na območju Tolminskega Kuka (2085 metrov) izgubil 19-letni planinec z Gorenjske.

Na teren so nemudoma odšli gorski reševalci GRS Tolmin in GRS Bohinj. Mladi pohodnik je bil na poti proti domu na Komni, a je zašel s poti in se znašel v težavah. Ker ni našel poti nazaj, je na pomoč poklical reševalce.

Nekaj minut po polnoči so ga našli na vrhu Tolminskega Kuka – nepoškodovanega in prestrašenega. Reševalci so ga pospremili v dolino in s tem srečno končali napeto nočno akcijo.