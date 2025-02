Drama v družinski hiši v Grosupljem: policisti so imeli polne roke dela (FOTO)

Grosupeljski policisti so konec tedna obravnavali kaznivi dejanji nasilja v družini in grožnje. Osumljencu so morali odvzeti tudi prostost in mu preiskali dom.

Med preiskavo so mu zasegli samostrel s puščicami, pištolo, nabojnike, bokser in strelivo ter nekaj gramov prepovedanih drog hašiš in konoplja.

Zaseženo orožje. FOTO: PU Ljubljana

Nasilnežu so izrekli prepoved približevanja, zoper njega bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Prav tako bo zoper njega uveden prekrškovni postopek zaradi posesti prepovedane droge in orožja.