Drama v centru Ljubljane: oseba padla v Ljubljanico

V torek okoli 16.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku, kjer je oseba na Šuštarjevem obrežju padla z brežine v reko Ljubljanico. Pri tem jo je odnesel tok, nato pa se ji je uspelo zadržati za luknjo v betonskem nabrežju reke Ljubljanice.

Na kraj dogajanja so bile napotene službe za reševanje, ki so za reševanje osebe na strmem nabrežju vzpostavile »človeško verigo«. Sedem policistov in dva gasilca so osebo s pomočjo »človeške verige« potegnili na kopno. Oseba v dogodku ni bila poškodovana, nato pa je bila zaradi podhladitve predana v oskrbo zdravniškemu osebju.

Policisti do sedaj v dogodku niso zaznali elementov kaznivih ravnanj in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.