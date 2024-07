Drama v centru Ljubljane: moški grozil z nožem, a to še ni bilo vse

V torek okoli 18.30 sta imela policista na Kongresnem trgu v Ljubljani postopek z osebo, ki se je nedostojno vedla do drugih, poroča ljubljanska policijska uprava. Med postopkom pa sta do njih pristopila dva oškodovanca, ki sta povedala, da jima je isti osumljeni le nekaj minut prej zagrozil z nožem in enemu izmed njiju odtujil torbico.

Policista sta 43-letniku odvzela prostost, v naslednjih dneh bo s kazensko ovadbo za sum storitve kaznivega dejanja ropa priveden k preiskovalnemu sodniku.