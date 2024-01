Vsi pretreseni po drami v celjski bolnišnici: zagrozil, da bo prišel in vse postrelil

V pediatričnem urgentnem centru celjske bolnišnice se je minuli konec tedna zgodil varnostni incident, ki je pretresel zaposlene in preostale navzoče. Vpleten je bil eden od spremljevalcev bolnega otroka, ki je zaradi čakanja med drugim po telefonu grozil s streljanjem. V bolnišnici dejanje obsojajo in obravnavo predajajo ustreznim organom.

Z brco v vrata nasilno vstopil v ambulanto

Kot so sporočili iz Splošne bolnišnice Celje, je bilo v času incidenta v čakalnici več čakajočih. Enega od spremljevalcev bolnega otroka je čakanje tako razburilo, da je z brco v vrata nasilno vstopil v ambulanto pediatričnega urgentnega centra in s kričanjem verbalno napadel osebje ter zahteval takojšnjo obravnavo.

Ko mu je osebje povedalo, da bo otrok ob prihodu v bolnišnico ponovno triažiran in obravnavan v skladu s stopnjo nujnosti, je zagrozil, da bo prišel v bolnišnico in vse postrelil.

Grozil po telefonu

Ko je osebje na pomoč poklicalo varnostno službo, je moški z družino zapustil bolnišnico. Ob prihodu varnostnika ga ni bilo več v čakalnici. Pozneje je po telefonu poklical v ambulanto in zahteval, naj ga osebje pokliče takrat, ko bo otrok ob prihodu v bolnišnico takoj obravnavan.

»Ko mu je osebje povedalo, da bo otrok ob prihodu v bolnišnico ponovno triažiran in obravnavan v skladu s stopnjo nujnosti, je zagrozil, da bo prišel v bolnišnico in vse postrelil,« so dogajanje opisali v bolnišnici. Osebje je nato o klicu poročalo varnostni službi bolnišnice, ta je ukrepala v skladu s sprejetimi protokoli.

Vzroka za incident po navedbah bolnišnice ne gre iskati v stavki zdravnikov in zobozdravnikov, saj so otroci do 18. leta po zakonu zaščitena skupina pacientov v času stavke, zato se vse pediatrične obravnave izvajajo nemoteno na vseh ravneh zdravstvenega varstva.