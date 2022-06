Drama v Bršljinu: pred šolo pretepli 14-letnika

Novomeške policiste so včeraj okoli 14.30 klicali v Bršljin, kjer je 14-letnik vrstnika iz šole nekajkrat udaril v glavo. Policisti so ga kmalu izsledili v okolici Novega mesta ter se z njim pogovorili, prav tako s poškodovanim 14-letnikom (v prisotnosti zakonitih zastopnikov).

O incidentu bodo obvestili center za socialno delo, preiskujejo pa še vse okoliščine, ki so privedle do fizičnega obračunavanja. Kot kaže, naj bi bil povod v zamerah starejšega datuma, so sporočili iz PU Novo mesto.