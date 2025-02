Drama v Brežicah: z naglim zaviranjem in speljevanjem ogrožal vse okoli sebe

Brežiški policisti so bili v četrtek nekaj po 15. uri obveščeni o nevarni in objestni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na parkirnem prostoru z naglim zaviranjem in speljevanjem ogrožal ostale udeležence v prometu. Ob prihodu policistov je poskušal peš pobegniti, vendar so ga izsledili in prijeli. 28-letni kršitelj ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je to odklonil.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in nedostojnega vedenja do občana in policistov ter neupoštevanja ukazov mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2255 evrov. Kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Ustavili pijano 38-letno kršiteljico

Okoli 15. ure pa so bili obveščeni o še eni nevarni vožnji in sicer voznice osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Prečne vijugala po vozišču in ogrožala ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so kršiteljico izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 38-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola (2 g/kg). Preprečili so ji nadaljnjo vožnjo, ji odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.