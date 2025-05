Drama v bloku: razbijal in divjal po stanovanju, policistom grozil s smrtjo

Policisti Policijske postaje Metlika so se v noči na 16. maj odzvali na klic občanov, ki jih je v stanovanjskem bloku v Metliki vznemirjal 48-letni moški. Ta je na balkonu enega izmed stanovanj v stanovanjskem bloku predvajal glasno glasbo, razbijal po stanovanju, povzročal nevzdržen hrup in motil javni red in mir.

Ob prihodu policistov kršitelj ni upošteval opozoril in ukazov, žalil je policiste in ni odprl vrat, zato so za preprečitev nadaljnje kršitve in zagotovitev javnega reda in miru z ustno odredbo upravljavcu električne energije ukazali začasen izklop elektrike.

Ni bilo prvič

Ker gre za ponavljajoče se kršitve – moškega so zaradi podobnega vedenja obravnavali že v preteklosti – so policisti pridobili sodno odredbo za hišno preiskavo. V ponedeljek, 19. maja, so s prisilnimi sredstvi vstopili v njegovo stanovanje, kjer je kljub prisotnosti policije še naprej zavračal sodelovanje.

V stanovanju so mu zasegli prenosni zvočnik, televizijski sprejemnik in druge predmete, s katerimi je povzročal hrup. 48-letnika so pridržali, pri tem pa jim je grozil s smrtjo in napovedoval maščevanje. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, ga bodo zaradi kaznivih dejanj nasilništva in groženj s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.