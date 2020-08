Drama ujete voznice: v avtu, ki ga je zalila voda, čakala na rešitelje (FOTO)

Prostovoljno gasilko društvo Komen je na facebooku delilo pretresljivo fotografijo reševanja ujete osebe iz osebnega vozila, ki ga je zalila voda. Iz obveščevalnega centra Postojna so jih obvestil, da je v vasi Kobdilj oseba ujeta v avtomobilu, ki je obstal na cesti v visoki vodi.Na kraju so ugotovili, da sta v vodi obtičala dva avtomobila. Enega je iz vode pomagal umakniti njihov gasilec, ki je bil na poti v gasilski dom, drugi avtomobil in osebo v njem pa so rešili gasilci, ki so prispeli na kraj.Zaradi močnih padavin, ki so zajele vasi Štanjel in Kobdilj, so imeli gasilci več intervencij v razmiku nekaj minut.Poleg primera voznice, ki se je zgodil okoli 15.30, so nekaj minut kasneje posredovali v naselju Kobdilj, občina Komen, kjer je meteorna voda zalivala klet. Gasilci PGD Komen so izčrpali meteorno vodo. Potreben je bil tudi odklop elektrike, ki ga je opravil dežurni elektro podjetja.Ob 15.56 je v naselju Štanjel, občina Komen, meteorna voda zalivala stanovanjsko hišo in prostore osnovne šole. Gasilci PGD Komen so jo izčrpali.Ob 17.15 je meteorna voda zalivala prvo nadstropje grada Štanjel. Gasilci PGD Komen so izčrpali ter posesali vodo, ki je odtekla v klet in pritličje gradu.Skupno je ob posredovanju sodelovalo 26 gasilcev PGD Komen s šestimi vozili, poleg njih pa še dva poklicna gasilca ZGRS Sežana z enim vozilom in dežurni delavec elektro podjetja. Prizorišče sta si ogledala tudi poveljnik OŠ CZ Komen in župan Občine Komen