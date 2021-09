Drama sredi noči: v 9. nadstropju izbruhnil požar, evakuirali 74 ljudi

Po podatkih portala uprave za zaščito in reševanje je ob 1.22 zagorelo na Bratovševi ploščadi v Ljubljani. Požar je izbruhnil v stanovanju v devetem nadstropju.



Iz večih nadstropij so morali evakuirati kar 74 stanovalcev, namestili so jih v avtobus, ki je bil pripeljan na kraj.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Črnuče, ki so že razširjen požar pogasili, prezračili celoten objekt in zaprli plinsko napeljavo. Na kraju je bila preventivno tudi reševalna služba, o poškodovanih ne poročajo.



Dežurni delavec elektro podjetja je izklopil elektriko v zgorelem stanovanju. Po končani intervenciji so se vsi stanovalci lahko vrnili v stanovanja.

