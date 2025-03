Drama sredi Celja: napadli mladoletnika, eden ga je s solzivcem in zahteval denar in pulover

Na Ljubljanski cesti v Celju so policisti obravnavali nasilništvo. Skupina petih oseb je napadla mladoletnika, ki je bil v družbi treh deklet, eden ga je posprejal s solzivcem in od njega zahteval denar in pulover. Ker mu mladoletnik ni hotel izročiti denarja in puloverja, ga je udaril.

Celjski policisti so nasilneže izsledili

Fant in dekleta so nato zbežali do bližnje srednje šole. Skupino petih oseb so izsledili v bližini. 19-letniku, osumljenemu storitve kaznivega dejanja nasilništva, so policisti za čas preiskovalnih dejanj odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili.