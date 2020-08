Drama sredi belega dne: nag strašil po parku (FOTO)

Pri nas opomin, drugje kazen

Moški srednjih let se je začel slačiti v murskosoboškem mestnem parku in pred sprehajalci plesal.

Potem ko so se v minulih dneh v javnosti pojavile slike izklesanega telesa slovenskega oglaševalskega guruja, ki je z ženo, igralko, in s hčerkoužival na počitnicah na Češki koči (1543 m) v Spodnjih Ravnah, ki velja za eno izmed najlepših koč na Slovenskem, si je njegov prekmurski rojak na drugem koncu Slovenije omislil nekaj podobnega.Moški srednjih let se je namreč začel slačiti kar v murskosoboškem mestnem parku, kjer je nato, v sredo ter tudi v četrtek, pred mimoidočimi sprehajalci kar gol plesal. To je seveda motilo zgrožene ljudi, še zlasti ker se je nenavadni prizor dogajal na javnem mestu v parku, kjer je ravno v tistem času veliko sprehajalcev in sploh obiskovalcev, tudi otrok. Zato so prisotni o ekshibicionizmu obvestili tudi policiste. Ti so v četrtek posredovali na kraju dogajanja in opozorili moškega, naj se obleče, kar je potem tudi storil.In ker je ravno v tem času v Murski Soboti potekal festival sodobnega plesa Front@, so nam pri organizatorju potrdili, da je to del njihovega programa., vodja festivala, je namreč potrdil, da je dogajanje v parku povezano s festivalom, in policija ne posega v program, če ne dobijo prijave. Organizator sicer tudi na spletni strani dogodka opozarja, da predstava vsebuje goloto. Gre za predstavo A/I QUERY, v kateri nastopa plesalec»Projekt je rezultat prvega obdobja raziskovanja koreografa Fabia Libertija v Sloveniji, v katerem je odkrival številne ideje o telesu kot glavnem komunikatorju, o telesu v njegovi popolni izpostavljenosti, ranljivosti in moči. Raziskava preizprašuje zmožnosti telesa in njegove osamljenosti, ki razpira vpoglede v osebno identiteto in odnos do sedanjosti ter neprestano željo po stiku. Živeti in oditi v dvomih, biti prevzet od dvomov; iskati ravnovesje med nujnim in nepomembnim,« so organizatorji zapisali v napovedniku dogodka. Igralec je tako končal samo z opominom in so ga policisti hitro oblekli, v velikih svetovnih metropolah pa se, kot je znano, tudi tovrstna umetnost kaznuje, po dostopnih podatkih se goli ne smejo niti fotografirati na javnih krajih.