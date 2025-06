Drama pri Serminu! Občanka policiji: Sin mi sledi, pravi, da me bo ubil

V sredo je koprske policiste občanka obvestila, da se pelje skozi Sermin, pri čemer ji z osebnim avtomobilom sledi sin. Ta ji je pred tem grozil, da jo bo ubil. Enake grožnje je izrekel tudi očetu. Prijaviteljica se je s svojim vozilom pripeljala pred Policijsko postajo Koper, zanjo pa se je pripeljal tudi 35-letni sin. Ta je ob izstopu iz vozila pričel nenadzorovano vpiti, kričati in zamahovati z rokami.

Policisti uporabili prisilna sredstva, odredili prisilno hospitalizacijo v psihiatrični bolnišnici

Zaradi varne izvedbe policijskega postopka in nevarnosti napada ali samopoškodovanja so mu policisti ukazali, da se umiri z namenom, da opravijo varnostni pregled, kar pa ni upošteval, zaradi česar so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Policisti so od obeh staršev zaradi groženj sprejeli kazensko ovadbo, njunemu sinu pa so izrekli ukrep prepovedi približevanja. Moškega je pregledal zdravnik in zanj odredil prisilno hospitalizacijo v psihiatrični bolnišnici. Sledi kazenska ovadba.