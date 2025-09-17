Drama pri Mariboru, mladoletni voznik trčil v ograjo hiše

V torek je na območju Hotinje vasi mladoletni voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo hiše, poroča mariborska policijska uprava. Po prvih podatkih policije se ni poškodoval. Policija bo podala obdolžilni predlog, vozilo pa so zasegli.

Policisti pa so zasegli še dve vozili. V Mariboru so obravnavali mladoletnika z mopedoma. »Zaradi suma, da gre za predelani vozili, je bil odrejen izredni tehnični pregled, v obeh primerih je pokazal, da vozili razvijeta hitrost, višjo od predpisane, oz. homologirane. V enem primeru je moped lahko razvil hitrost dobrih 100 km/h, v drugem 77,8 kh/h. Zoper oba sledi obdolžilni predlog,« so še sporočili s PU Maribor.