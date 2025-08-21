Drama pri Kopru: pes pokončal mačko, policiste ob prihodu pričakalo tole
V sredo okoli 11.40 so policisti prejeli obvestilo o pretresljivem dogodku v okolici Kopra. Pes je napadel vaško mačko, ki je na kraju poginila, poroča tamkajšnja policijska uprava.
Policisti so na kraju ugotovili, da je mačka prišla na dvorišče 68-letne ženske. Tam sta bila tudi dva psa, za katera je skrbela, sicer v lasti 49-letne Ljubljančanke. Eden od njiju je mačko napadel in jo tako hudo poškodoval, da ni preživela.
Skrbnica napada sama dogodka ni videla, saj je bila v tistem trenutku v hiši. Policisti so ji izdali plačilni nalog in bodo o primeru obvestili tudi Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
A zgodba se tu ne konča. Ker psa nista bila cepljena, bo zoper 49-letno lastnico iz Ljubljane podan še predlog drugemu prekrškovnemu organu. Policisti pa so med postopkom ugotovili še nekaj: 68-letna skrbnica ima kar šest svojih psov, ki prav tako niso cepljeni, zato so tudi zanjo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.
