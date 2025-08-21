STRAŠNO

Drama pri Kopru: pes pokončal mačko, policiste ob prihodu pričakalo tole

Mačka zaradi hudih poškodb ni preživela, a tu se zgodba še ne konča.
Fotografija: FOTO: Bossiema Getty Images
Odpri galerijo
FOTO: Bossiema Getty Images

N. B.
21.08.2025 ob 13:12
21.08.2025 ob 13:12
N. B.
21.08.2025 ob 13:12
21.08.2025 ob 13:12

Poslušajte

Čas branja: 1:20 min.

V sredo okoli 11.40 so policisti prejeli obvestilo o pretresljivem dogodku v okolici Kopra. Pes je napadel vaško mačko, ki je na kraju poginila, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Policisti so na kraju ugotovili, da je mačka prišla na dvorišče 68-letne ženske. Tam sta bila tudi dva psa, za katera je skrbela, sicer v lasti 49-letne Ljubljančanke. Eden od njiju je mačko napadel in jo tako hudo poškodoval, da ni preživela.

Skrbnica napada sama dogodka ni videla, saj je bila v tistem trenutku v hiši. Policisti so ji izdali plačilni nalog in bodo o primeru obvestili tudi Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

A zgodba se tu ne konča. Ker psa nista bila cepljena, bo zoper 49-letno lastnico iz Ljubljane podan še predlog drugemu prekrškovnemu organu. Policisti pa so med postopkom ugotovili še nekaj: 68-letna skrbnica ima kar šest svojih psov, ki prav tako niso cepljeni, zato so tudi zanjo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pes mačka napad Koper

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Gorijo alarmi za točo
Strogo varovani 39-letni Cezar pred sodnikom: da so ga ujeli, krivi Avdića
Drama pri Kopru: pes pokončal mačko, policiste ob prihodu pričakalo tole

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Gorijo alarmi za točo
Strogo varovani 39-letni Cezar pred sodnikom: da so ga ujeli, krivi Avdića
Drama pri Kopru: pes pokončal mačko, policiste ob prihodu pričakalo tole

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.