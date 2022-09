Drama pri Kopru: 25-letnik na motor 'popokal' 13-letnika in psa

Ob 20. uri so koprske policiste poklicali na pomoč v lokal na Škofijah, kjer je kričal gost. Policisti so ugotovili, da je 25-letnik iz okolice Portoroža skupaj s svojim psom z motorjem peljal 13-letnika iz Izole v Livade. Vendar tam ni ustavil, temveč je peljal na Škofije v lokal, kjer je na mladoletnika pričel kričati, prav tako tudi na zaposlene.

Ob prihodu patrulje je moški še vedno žalil zaposlene, nato pa tudi policiste, zato mu je bilo odrejeno pridržanje. Policisti so mu izdali plačilni nalog zaradi več kršitev. Ker je imel s seboj psa, so poklicali zavetišče, da so ga prevzeli v oskrbo.