Drama pri gostinskem lokalu: na silo mu je vzel telefon in denarnico in pobegnil

V bližini enega od gostinskih lokalov v Trebnjem je v četrtek zvečer 36-letnik iz naselja v okolici Trebnjega oropal občana. S silo mu je vzel denarnico in mobilni telefon, nato pa pobegnil. Kmalu zatem so ga izsledili policisti, mu zasegli ukradene predmete in jih vrnili lastniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

36-letnemu roparju, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ropa, so še navedli na novomeški policijski upravi.