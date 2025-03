Drama pred trgovino, 41-letni Ljubljančan vpil in grozil

V torek dopoldne sta se v Sežani sprla 41-letni Ljubljančan in 52-letni državljan Severne Makedonije, ki prebiva v okolici Sežane, poroča koprska policijska uprava.

Ljubljančan je pred tamkajšnjo trgovino vpil in grozil 52-letniku. 41-letnik se ni pomiril niti po prihodu policistov. Še več, še naprej se je nasilno vedel, zato so mu možje v modrem odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Koper pa so sicer v zadnjih 24 urah intervenirali v 37 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 89 klicev.