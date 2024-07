Drama pred piransko Punto, žensko odnesel močan tok

Pomorski policisti so včeraj ob 9.39 iz morja pred piransko punto rešili obnemoglo plavalko. Ugotovljeno je bilo, da je 51-letno žensko močan tok odnesel izven območja kopališča. Policisti so žensko potegnili na patruljni čoln in jo nepoškodovano prepeljali do obale, sporočajo s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24-tih urah intervenirali v 64 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 182 klicev.