Drama po kresovanju: ena oseba padla 20 metrov globoko, druga zlomila nogo

V soboto so se po vsej Sloveniji ponovna prirejala številna kresovanja. A očitno se nekatera niso ravno končala najbolje. Uprava za zaščito in reševanje poroča o dveh nesrečnih dogodkih, ki sta se zgodila sredi noči.

Ob 0.31 je pri sestopu z Mengeške koče oseba prestopila ograjo cestišča in padla 20 metrov po hribu navzdol. Posredovali so gorski reševalci GRS Kamnik in skupaj z mimoidočimi osebo prenesli na cesto, kjer so jo oskrbeli reševalci NMP Ljubljana.

Ob 1.47 je pri sestopu z Rožnika v Ljubljani oseba padla in zlomila nogo. Pripadniki gorskih reševalcev GRS Ljubljana in gasilci GB Ljubljana so jo prenesli do reševalnega vozila.