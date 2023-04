Drama planincev v bivaku pod Skuto, reševalcem ni uspelo

Včeraj ob 15.22 je dežurna ekipa GRS Brnik s helikopterjem SV poskusila dostopiti do planincev v bivaku pod Skuto, a jim zaradi neugodnih vremenskih razmer ni uspelo. Helikopter se je vrnil v dolino in bo z reševalno akcijo nadaljeval v ponedeljek dopoldne, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Dodajmo, da policija ob vseh dogodkih opozarja na še vedno zelo zahtevne razmere v gorah in veliko skritih nevarnosti. Pohodniki in turni smučarji naj ravnajo skrajno previdno in maksimalno odgovorno.