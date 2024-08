Drama ob plaži hotela Delfin, ženski med plavanjem postalo slabo

V nedeljo ob 13.28 so bili policisti obveščeni, da so na plaži hotela Delfin v Izoli iz morja potegnili žensko, ki se je utapljala. Policisti so ugotovili, da je 82-letni ženski med plavanjem postalo slabo, zaradi česar se je pričela utapljati.

To je opazila 49-letna Koprčanka, ki je takoj skočila v vodo in utapljajočo žensko potegnila do obale. Ženska je bila še pri zavesti in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v SB Izola, sporočajo s PU Koper.