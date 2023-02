Drama na železniški postaji, 21-letnika izsledili

V petek nekaj po 17. uri so bili novomeški policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na železniški postaji v Novem mestu, kjer naj bi se sprla dva moška, eden naj bi drugega odrival, ga spodbujal k pretepu in poškropil s solzivcem.

Na podlagi opisa so 21-letnega kršitelja izsledili in mu zasegli solzivec. Zaradi nasilnega in drznega vedenja so mu izdali plačilni nalog.