Drama na Zaloški cesti, iz Ljubljanice rešili osebo

Ob 11.25 je na Zaloški cesti v Ljubljani oseba padla v reko Ljubljanico, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so onemoglo osebo izvlekli iz reke, na nosilih prenesli na varno mesto na vrh brežine in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev.Ti so jo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.