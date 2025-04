Drama na Vrtači, v težavah trije planinci (FOTO)

Jeseniški policisti so bili v nedeljo pred 13. uro obveščeni o težavah treh planincev pri sestopu z Vrtače, saj jih je presenetila višina snega in gosta megla.

Pomoč na kraju jim je poskušala nuditi dežurna ekipa GRSZ v helikopterju z Brnika, vendar vremenske razmere niso dovoljevale varnega pristanka pri planincih, zato so jim pomoč pri varnem sestopu nudili pripadniki Gorsko reševalne skužbe. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

»V visokogorju so še vedno zahtevne zimske razmere, snežne zaplate se talijo in obstaja tudi večja verjetnost proženja plazov! Zato pohodnike opozarjamo, da so primerno opremljeni in pripravljeni na ture,« so ob tem opozorili gorski reševalci.