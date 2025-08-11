Drama na vlaku iz Kopra: pijan potnik vznemirjal potnike in skočil na tirnice

V soboto ob 20.41 je Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper prejel obvestilo, da na vlaku iz Kopra proti Divači pijan potnik vznemirja ostale potnike. Zaradi motečega vedenja mu je sprevodnik odredil, naj zapusti vlak.

Ko je 42-letnik iz okolice Maribora izstopil, pa se z vpitjem in motenjem javnega reda ni ustavil. Nato je skočil na tirnice in se ulegel med tire prav v trenutku, ko je proti peronu pripeljal vlak.

Policisti so nemudoma skočili za njim in ga odstranili s tirnic ter tako preprečili tragedijo. Moški se je policistom začel upirati, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

V nadaljevanju postopka se je kršitelj umiril, policisti pa so mu izdali plačilni nalog po 7/1 Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1).