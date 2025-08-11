ALKOHOLIZEM

Drama na vlaku iz Kopra: pijan potnik vznemirjal potnike in skočil na tirnice

Za las je ušel tragediji.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

N. Č.
11.08.2025 ob 17:44
N. Č.
V soboto ob 20.41 je Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper prejel obvestilo, da na vlaku iz Kopra proti Divači pijan potnik vznemirja ostale potnike. Zaradi motečega vedenja mu je sprevodnik odredil, naj zapusti vlak.

Ko je 42-letnik iz okolice Maribora izstopil, pa se z vpitjem in motenjem javnega reda ni ustavil. Nato je skočil na tirnice in se ulegel med tire prav v trenutku, ko je proti peronu pripeljal vlak.

Policisti so nemudoma skočili za njim in ga odstranili s tirnic ter tako preprečili tragedijo. Moški se je policistom začel upirati, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

V nadaljevanju postopka se je kršitelj umiril, policisti pa so mu izdali plačilni nalog po 7/1 Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1).

