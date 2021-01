V petek okoli 16. ure so bili policisti obveščeni o sumljivem predmetu na Trgu republike v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da je neznana oseba v grmovje odložila večji kovček. Zaradi sumljivih okoliščin so policisti zavarovali okolico predmeta. Posredovali so bombni tehniki, kovček razstrelili in ugotovili – da je bil prazen.