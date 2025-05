Drama na Štajerskem: v Podčetrtku prijeli člana mednarodne tolpe vlomilcev

Pretekli teden so celjski policisti po hitri intervenciji na območju Podčetrtka prijeli dva romunska državljana, ki sta bila osumljena več vlomov in tatvin na območju Šmarja pri Jelšah, Slovenskih Konjic in Velenja. Zoper oba je bila že odrejena priporna sankcija.

Incident se je začel, ko je občanka iz Gubnega policijo obvestila, da je pred svojo stanovanjsko hišo zalotila dva neznanca in ju poskušala zadržati. K hiši sta se kmalu pripeljala še dva moška, vsem pa je uspelo pobegniti s kraja dogodka. Kasneje je občanka ugotovila, da ji je iz hiše izginila gotovina.

Na podlagi natančnega opisa avtomobila so policisti izsledili vozilo v bližini Podčetrtka. Kljub jasnim znakom za ustavljanje so storilci nadaljevali z begom. Ko jih je patrulja uspela zaustaviti, so osumljenci zapustili vozilo in pobegnili peš. Dva izmed njih so policisti prijeli na kraju, druga dva pa sta pobegnila v smeri Hrvaške.

Prijeta storilca, romunska državljana, stara 24 in 31 let, so policisti pridržali. V nadaljnji preiskavi in pregledu krajev dejanj ter vozila so ugotovili, da sta dan pred prijetjem vlomila v stanovanjsko hišo na območju Velenja in odtujila zlatnino, prav tako pa so iz hiše na območju Slovenskih Konjic ukradli gotovino.

Izmenjava informacij s tujimi varnostnimi organi je razkrila, da gre za člana širše kriminalne združbe, ki naj bi podobna kazniva dejanja izvrševala po številnih evropskih državah. Vsi osumljeni so bili v tujini že obsojeni na zaporne kazni.

Po zaključku preiskovalnih dejanj so bila oba Romuna s kazensko ovadbo privedena pred preiskovalno sodnico, ki jima je odredila pripor.

Opozorilo občanom

Policija znova opozarja vse občane, naj svoje stanovanjske hiše in vozila skrbno zaklepajo, tudi če jih zapustijo le za kratek čas. Neznancev naj ne spuščajo v hiše. V primeru zaznave sumljivih oseb ali vozil naj si poskušajo zapomniti čim več podrobnosti in jih nemudoma sporočijo policiji – bodisi na najbližjo postajo ali na interventno številko 113.

Ob tem policija opozarja, naj se občani ne izpostavljajo in ne poskušajo sami zadržati storilcev, saj gre pogosto za večkrat obravnavane osebe, ki so lahko nevarne in pripravljene storiti vse, da pobegnejo s kraja dejanja.