Drama na štajerki: po divjem lovu avto na streho, vlomilci na begu (FOTO)

Policija je poslala opis storilcev, ki jih iščejo

Eden izmed vlomilcev. FOTO: SKP PU Maribor

Okoli 1.45 so trije neznani storilci vlomili v poslovni objekt v Slovenski Bistrici in povzročili med 40 in 50 tisočaki materialne škode. S kraja so pobegnili z osebnim avtomobilom audi A4 avstrijskih registrskih oznak.Policisti so vozilo izsledili na avtocesti A1, ko je vozilo v smeri Murske Sobote. Poskušali so ga dohiteti, a jim to ni uspelo, ker je voznik vozil s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro. Voznik je avtocesto zapustil na izvozu Sveta Trojica, pred naseljem Gočova pa je zapeljal s ceste, nakar se je vozilo prevrnilo na streho. Potniki so s kraja zbežali.Oseba je bila oblečena v spodnji del trenirke črne barve in belo bundo s kapuco s podolgovato črno črto po njej. Rokavi bunde so črne barve do komolcev, prek ramen je bunda črne barve, ostali deli so bele barve. Neznanec je bil obut v športne copate črno-bele barve neznane znamke. Na glavi je imel kapo sive ali črne barve.Drugi osumljenec je nosil sivo kapo, bundo s kapuco črne barve z belim znakom v predelu trebuha, spodnji del trenirke črne barve, z napisom bele barve na zgornjem delu v predelu stegna. Obut je bil v črne športne copati z belimi podplati. Nosil je črne rokavice in modro ali vijoličasto prevleko prek ust in nosu.Tretji sostorilec je nosil črno bundo s kapuco in sive rokavice. Oblečen je imel siv pulover in spodnji del trenirke sive barve. Prek ust in nosu je imel modro prevleko, obut je bil v bele športne copate.Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o tem dejanju ali pa bi kje opazili opisane osebe ali osebe, ki bi bile poškodovane oziroma bi imele oblačila umazane od posledic prometne nesreče, zemlje ali trave, da o tem takoj obvestijo policijo na interventno telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije.