Drama na sodišču v Krškem: prišlo je do množičnega pretepa, v prostore vdrli s koli

V sredo dopoldne so varnostniki sodišča, tožilstva in krški policisti posredovali na Cesti krških žrtev, kjer je prišlo do prepira in pretepa med dvema skupinama iz Brezine in Ponikev pri Brežicah.

Pred sodiščem so se kršitelji najprej sprli. Posredovali so varnostniki sodišča, da bi pomirili razgrete glave do prihoda policije, a je bil njihov trud zaman. Moška, stara 22 in 35 let, sta se po začetni verbalni konfrontaciji umaknila v bližnji poslovni prostor, za njima pa so s koli vdrli trije osumljenci, stari 42, 17 in 15 let, in pri tem razbili steklo dvojih vrat poslovnega prostora. Oškodovanca sta zbežala skozi okno in se zatekla v bližnje prostore tožilstva, kjer so nadaljevanje ogrožanja preprečili varnostniki ob pomoči kolegov z bližnjega sodišča, dokler na kraj niso prišli policisti.

Policisti bodo 42-letnika in njegova dva mladoletna sinova kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva.