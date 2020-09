Drama na sodišču: obtoženi napadel sodnika, nato odšel domov

Razdejanje na ljutomerskem sodišču. FOTO: Oste Bakal

Večkrat pred soočen z organi pregona



Policija še preiskuje

Pretekli ponedeljek se je na okrajnem sodišču na Ptuju pripetil nenavaden dogodek, kakršnega niti policisti ne obravnavajo pogosto. Med glavno obravnavo zoper Ljutomerčana, ki so mu sodili zaradi poškodovanja tuje stvari, saj je marca lani popisal stene in zlomil nekaj šip na oknih okrajnega sodišča v Ljutomeru. Ker se je zadeva zgodila na objektu sodišča, je predsednik Višjega sodišča v Mariboru zadevo, namesto sojenja v Pomurju, prenesel na Ptuj, kjer najbrž nihče ni pričakoval, da bo obtoženi fizično napadel pričo, sodnika ljutomerskega sodiščaKo je na mesto za priče stopil sodnik Tivadar, naj bi ga obtoženi Klement neposredno »nokavtiral« in mu poškodoval nos ter ličnico. S tem se je obravnava končala, saj so nemudoma posredovali policisti. Ker je napadalec po zaslišanju lahko šel domov, naj bi okrog klical in govoril, kako je »Loposlav (tako naj namreč imenoval napadenega sodnika, op. p.) je občutil mojo pest«.Po naših podatkih, sodnik Tivadar vseeno ni utrpel hude telesne poškodbe , saj naj bi se po nekaj dneh bolniškega staleža, med 7. in 17. septembrom, 18. septembra, vrnil v službo.Sodnik Gorazd Tivadar na ljutomerskem sodišču sicer razsoja v pravdnih zadevah in zato je presenetljivo, da je Klement napadel ravno njega. Morebiti pa gre za zamero iz preteklosti, kajti Boštjan Klement se že dolgo časa srečuje z organi pregona in s pravosodnimi organi. Med drugimi se ga spominjamo izpred petih let, ko je skušal pred murskosoboškim tožilstvom javno protestirati zaradi domnevno nepravičnega pregona s strani okrožne državne tožilke. To pa ni bilo vse, kajti slednji naj bi pogosto grozil tožilcem in sodnikom, lani marca pa je prišlo do uničenja nekaj oken in popisanja sten sodišča v Ljutomeru, zaradi katerega je tokrat potekala glavna obravnava na ptujskem okrajnem sodišču.Zanimivo, ptujski sodniki kljub hujši poškodbi svojega kolega zoper Boštjana Klementa niso odredili pripora in bo tako na še eno sodno obravnavo počakal na prostosti. Vprašanje je, česar ga bodo sedaj obtožili, kaznivega dejanja napada na uradno osebo, lahke oz. hude telesne, ali česa tretjega. Tiskovni predstavnik PU Mariborje potrdil, da so policisti PP Ptuj na ptujskem okrajnem sodišču obravnavali kaznivo dejanje oviranje pravosodnih organov po prvem odstavku 289. člena in kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 122. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Policisti o dejanju še zbirajo obvestila v predkazenskem postopku, zato drugih podrobnosti preiskave še ne moremo pojasniti.