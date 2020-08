V soboto ob 18.44 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da je v reki Soči blizu HE Plave v Ložicah skorajda prišlo do utopitve. 27-letni državljan Dominikanske republike je plaval preko reke na nasprotni breg. V eno smer mu je to uspelo, pri vračanju pa ga je zagrabil krč in se je začel utapljati.



Na srečo je utapljajočega se plavalca opazil moški, nemudoma skočil v reko in ga rešil. Kasneje so ga reševalci zaradi bolečin v hrbtu odpeljali na pregled v šempetrsko bolnišnico.