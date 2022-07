Drama na slovenski obali: v hotelskem bazenu se je utapljala oseba

Ob 17.10 se je na Tomažičevi ulici v Izoli na zunanjem bazenu hotelskega objekta utapljala oseba. Iz vode jo je rešil reševalec. Reševalec z motorjem in reševalci Prehospitalne enote Obala so osebo dokončno oskrbeli in nato z reševalnim vozilom prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Izola, poroča Uprava za zaščito in reševanje.