Drama v Luciji: ob 3. uri so šli spat, zjutraj pa šok

V četrtek ob 7. uri zjutraj je v Luciji zagorelo na balkonu stanovanja večstanovanjske stavbe. Požar so pogasili gasilci JZ GB Koper ter PGD Sečovlje in Piran. Zgoreli sta miza in tenda. Policija je poskrbela za evakuacijo stanovalcev iz bloka. Zdravnik ZD Lucija je oskrbel najemnico stanovanja.

Policisti so ugotovili, da so bile v stanovanju v 4. nadstropju, tri osebe. Ob treh so šli spat, vendar so na balkonu pozabili pogasiti vžigalno spiralo za odganjanje komarjev. V požaru je nastala materialna škoda, ogenj je osmodil še balkon v 5. in 6. nadstropju. Policisti preiskujejo sum povzročitve splošne nevarnosti.