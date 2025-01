Drama na slovenskem smučišču, pijan trčil od zadaj

Blejski policisti so v nedeljo nekaj pred 15.30 obravnavali trk dveh smučarjev na smučišču. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 26-letni smučar med smučanjem dohitel smučarko pred seboj in trčil vanjo. Smučal je pod vplivom alkohola (0,37 mg/l). Policisti so mu zaradi smučanja pod vplivom alkohola izdali plačilni nalog v znesku 400 evrov.

Zaradi kršitve 3. točke tretjega odstavka 23. člena ga bodo v postopek predlagali drugemu prekrškovnemu organu.