Drama na slovenskem morju, posredovala je policija

V ponedeljek zvečer se je pred slovensko obalo odvijala drama. Policisti koprske policijske uprave so ob 21. uri prejeli klic uprave za pomorstvo s prošnjo za pomoč.



Eno plovilo je ostalo na morju in je neplovno zaradi okvare motorja, osebi na plovilu pa naj bi bilo slabo.



Policisti pomorske policije Koper so plovilo našli v nekaj minutah. Na plovilu sta bila 40- in 37-letnik, oba iz okolice Portoroža. Plovilo v okvari so odvlekli do mandrača v Piranu.



Nihče ni potreboval zdravniške pomoči.

