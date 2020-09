V soboto ob 20.45 je v Termah Ptuj, zaradi napake v električni napeljavi, zagorela lesena počitniška hiša. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so posredovali gasilci PGD Ptuj, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, s termovizijsko kamero pregledali objekt ter nudili pomoč poškodovanemu otroku do prihoda reševalcev NMP Ptuj, ki so ga prepeljali v SB Ptuj.