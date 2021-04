Drama na Ptuju: z nožem napadla policiste in medicinsko osebje

Iz PU Maribor poročajo o incidentu s Ptuja, kjer so danes policisti prišli na pomoč medicinskemu osebju. To ni moglo obvladati agresivne ženske, ki je zavračala predpisano terapijo. Po posredovanju zdravnikov se je zaklenila v svojo sobo in se na pozive ni odzivala. »Zaradi tega so gasilci s tehničnim posegom odprli vrata sobe, ženska pa se je takoj zatem zapodila proti njim z večjim nožem. Gasilci so se umaknili, nakar se je usmerila neposredno proti policistu in z nožem večkrat zamahnila proti njemu. Policist je moral odskočiti, da je preprečil, da bi ga poškodovala,« so zapisali v sporočilu za javnost.



Policist je uporabil električni paralizator, nato pa še z enim žensko vklenil. Zatem jo je pregledal zdravnik in ugotovil, da zaradi uporabe električnega paralizatorja ni dobila nobenih poškodb.



Kot za tovrstne primere določa Zakon o nalogah in pooblastilih policije, bo direktor Policijske uprave Maribor imenoval komisijo, ki bo ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnega sredstva



