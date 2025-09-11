Drama na primorski avtocesti: voznik modrega ferrarija meril s pištolo
V sredo ob 9.16 so policisti prejeli obvestilo, da je na avtocesti A1 med Brezovico in Vrhniko voznik modrega ferrarija z nemškimi registrskimi oznakami izsilil drugega voznika.
Med dogodkom je iz vozila skozi okno uperil pištolo proti prijavitelju, nato pa odpeljal v smeri Postojne.
Policisti so vozilo opazili med Postojno in Pivko ter ga v naselju Petelinje uspešno ustavili.
Pri postopku so pri 58-letnem nemškem državljanu, ki je vozil ferrarija, zasegli plinsko pištolo.
Nadaljnje postopke so na kraju prevzeli policisti Policijske postaje Logatec.
