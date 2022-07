Drama na portoroški plaži: 19-letnik jo je skupil, mladoletniku odvzeli prostost

PU Koper poroča, da je v nedeljo okoli 3. ure na portoroški centralni plaži prišlo do pretepa, v katerem je 19-letnik utrpel hude poškodbe in se zdravi v bolnišnici. Kriminalisti so odvzeli prostost mladoletnemu osumljencu, zoper katerega bo podana kazenska ovadba.