Drama na plaži v Piranu: mladeniči so se smejali, 60-letnik ponorel in dva udaril

V nedeljo je koprskim policistom očividec sporočil, da se na plaži pri Piranu pretepa več oseb. Policisti so na kraju z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bila skupina fantov (starih 18 in 19 let) na plaži, ko je do njih pristopil 60-letnik in se z njimi zapletel v pogovor, ki je prerastel v prepir.

Najprej se je drl, nato želel pomoč

Nanje je kričal in jih žalil, zatem pa naj bi jih prosil za pomoč. Mladeniči so se temu smejali, kar naj bi 60-letnika tako razjezilo, da je dva od njih udaril. Mladostniki so se za tem razbežali, eden od njih je pred tem poškropil napadalca s solzivcem, in poklicali policijo. 60-letniku so policisti izdali plačilni nalog, mladostniku, ki je uporabil solzivec, pa obdolžilni predlog.